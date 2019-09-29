شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا من صنعاء على صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف العربى فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الأحد، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا بالستيا من مناطق مدنية داخل محافظة صنعاء سقط داخل محافظة صعدة جنوب المملكة العربية السعودية

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح المالكى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولى الإنسانى بإطلاق الصواريخ البالستية التى تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية.

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وأكد، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمنى، وحماية الأمن الإقليمى والدولى.