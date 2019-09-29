مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان إثر إطلاق النار عليه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز إثر إطلاق النار عليه بعد "خلاف شخصي" في جدة بغرب المملكة، بحسب ما أعلنت الشرطة السعودية الأحد.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية "مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة".

وذكرت القناة أن "الجاني قاوم رجال الأمن ورفض الاستسلام" وقُتل لاحقًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة مكة أن قوات الأمن قتلت مطلق النار بينما أصيب سبعة آخرون بينهم شخص فيليبيني إثر تبادل لإطلاق النار.

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وأكد المتحدث أن الفغم كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة غرب السعودية ثم حضر صديق آخر يدعى ممدوح آل علي. واضاف أنه "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار" ما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فيليبيني.

وقتل آل علي في وقت لاحق واصيب خمسة من رجال الأمن عندما رفض الاستسلام، بحسب المتحدث.

واللواء طويل القامة والنحيل الذي يحرس الملك سلمان عن قرب حاضر في أذهان السعوديين الذين أعربوا عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.