تعرف على أول تحديث لنظام أبل iOS 13

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الأحد 29 سبتمبر 2019
هاتف
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متابعات_الخليج 365
طرحت شركة أبل Apple الأمريكية أول تحديث لنظام التشغيل iOS 13 الجديد بعد أقل من أسبوع من إصدار النظام iOS 13 في هواتف آيفون.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، يشمل التحديث الجديد إصلاح مشكلات وأخطاء ظهرت بعد ساعات من الاستخدام، إضافة إلى العديد من الميزات الرئيسية الجديدة التي لم تكن جاهزة أثناء إطلاق النظام الجديد في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن أبرز التحسينات التي شملت التحديث هي ميزة Airdrop الجديدة التي تتيح للمستخدمين نقل ملفات أو صور من خلال توجيه هواتفهم لهواتف آيفون أخرى بهدف معرفة الجهاز المستقبل للملفات.
تعمل هذه الميزة في هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو Max فقط لأنها تشمل شريحة U1 الجديدة التي تدعم تقنية Ultra Wideband.
تم تحديث تطبيق الخرائط Apple Maps حتى يمكن للمستخدم الآن إرسال الوقت المقدر لوصوله إلى الأصدقاء أثناء تنقله.
التحديث الجديد يعمل على إطالة عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه هاتف آيفون مشحونا بالكامل.
يمكنك التحقق من التحديث عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم النقر على عام بعدها اختر تحديث البرنامج.
إذا كان نظام التشغيل iOS 13.1 متاحا على جهازك، فيجب أن ترى خيارا للتحديث.
قد تستغرق العملية بعض الوقت لذا تأكد من أنك لست بحاجة إلى استخدام هاتفك لأي شيء مهم قبل الضغط على زر التحميل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.