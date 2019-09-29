تعرف على التليفونات التي سيختفي منها تطبيق واتس آب

الأحد 29 سبتمبر 2019

واتس

كتب الخليج 365

قالت شركة ”واتس أب“ أنها ستسحب خدماتها من جميع هواتف ”أندرويد“ التي تعمل على نظام التشغيل “ أندرويد 2.3.7″ وأجهزة ”آيفون التي تعمل على نظام تشغيل أيوس““، في مطلع عام 2020.



وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن تطبيق المراسلة ”واتس اب“ سيختفي من الهواتف التي تعمل بالأنظمة القديمة في أول فبراير/شباط عام 2020.

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ووفقًا لموقع ”بيزنس توداي“ الهندي، ستوقف شركة واتساب دعمها نهائيًا للهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة ”أندرويد“ و“أيوس“ القديمة حتى تتمكن من تركيز جهودها على تطوير التطبيق للمنصات الحديثة.

وأكدت الشركة المملوكة لشركة ”فيسبوك“ أن قرارها بإنهاء دعم الهواتف القديمة لن يؤثر على العديد من المستخدمين، إذ لن يتأثر به سوى الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة للغاية.

وقالت الشركة في صفحتها للأسئلة الشائعة، إن التطبيق لن يكون متاحًا في متجر مايكروسوفت بدءًا من 1 يوليو/تموز 2019 ولكنه سيظل يعمل على أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام ”أيوس 8“ أو أقل، ولكن المستخدم لن يتمكن من التحقق من الحساب واسترداد البيانات المحفوظة إذا قام بإعادة تثبيته. كما سيتم إزالة التطبيق تمامًا من هذه الهواتف بالكامل في 1 فبراير/شباط 2020.