الشرطة الألمانية تلقى القبض على "الرجل العنكبوت" الفرنسي

الأحد 29 سبتمبر 2019

الشرطة الألمانية

كتب متابعات_الخليج 365

ألقت الشرطة الألمانية القبض على آلان روبرت الملقب بـ"الرجل العنكبوت" الفرنسي، لمحاولاته الدائمة بتسلق المباني في أنحاء العالم، السبت، في مدينة فرانكفورت الألمانية بعدما تسلق برج "سكايبر".



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ووصل روبرت (57 عاما) إلى قمة المبنى البالغ ارتفاعه 154 مترا والمكون من 42 طابقا في نصف ساعة فقط، دون الحصول على إذن أو التزود بمعدات للسلامة، ما تسبب في توقف المارة والتحديق به والتقاط الصور.

وعند نزوله، تحركت الشرطة للقبض على روبرت الذي يقوم دائما بأعمال مماثلة في أنحاء العالم منذ عام 1994.

وفي أغسطس/آب الماضي تسلق ناطحة سحاب في هونج كونج حاملا لافتة كتب عليها "سلام"، فيما كانت احتجاجات كبرى تهز البلاد.