أخر فيديو للحارس الشخصى للملك سلمان قبل مقتلة

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، الفغم وهو يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة قبل مقتله بأيام قليلة، وذلك حسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.
وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم، الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي، فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة.
وأعلنت عائلة اللواء، أن الصلاة ستقام عليه في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء، فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرا في منزل العائلة.
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