السعودية تطبق لائحة الذوق العام









اسماء السيد - تزامنًا مع تطبيق القرارات الجديدة بمنح التأشيرات السياحية، بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق لائحة الذوق العام، خصوصًا أن الأبواب مشرعة اليوم لتوافد الأجانب الذين قد لا يعرفون خصوصية المجتمع السعودي وتقاليده الأصيلة.

"الخليج 365" من الرياض: مع التسهيلات الجديدة في الحصول على تأشيرة الزيارة السياحية إلى المملكة العربية السعودية، وفي إطار الانفتاح السعودي على السياح الأجانب، أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت فرض غرامات على 19 مخالفة تتصل بالذوق العام، بينها إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، والبصق، وتخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة، وارتداء ملابس غير لائقة، والتصرفات الخادشة للحياء العام.

يتزامن قرار الداخلية السعودية مع إطلاق نظام تأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدًا زيارة المملكة. فحتى الآن، معظم زائري المملكة من المعتمرين والحجاج ورجال الأعمال.

تشمل الانتهاكات المدرجة على الموقع الإلكتروني للتأشيرة الجديدة التقاط الصور والتسجيلات المصورة لأشخاص من دون استئذان، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة. وتتراوح الغرامات بين 50 ريالا (13 دولارًا) وستة آلاف ريال (1600 دولار).

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وبحسب بيان إعلامي حكومي، هذه الضوابط تهدف إلى التأكد من أن الزوار والسياح في المملكة على دراية بالقانون المتصل بالسلوك العام ليلتزموا به.

وقال البيان إن الشرطة السعودية هي الوحيدة المخولة رصد المخالفات وتطبيق الغرامات، وهو تحديد يهمش على ما يبدو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كبّلت سلطاتها لملاحقة المشتبه بهم أو القبض عليهم في عام 2016، بعدما كانت تعمل على التأكد من أداء الناس للصلاة خمس مرات يوميًا وارتداء النساء الحجاب، كما كانت تحظر الموسيقى والكحول والاختلاط بين الجنسين وقيادة النساء السيارات.

ما زال الكحول محظورًا، ما قد يؤدي إلى عزوف بعض السياح، كما لم يتضح إن كان سيسمح لأي رجل وامرأة من الأجانب غير المتزوجين بالإقامة في غرفة فندقية واحدة.

للاطلاع على اللائحة الكاملة للمحظورات والغرامات المرادفة لها:

https://cdn-visa.visitsaudi.com/downloads/VIOLATIONSAR.pdf

