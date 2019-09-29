دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب ميزة دعم مساعد جوجل الرقمي على منصة Xbox One ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت عملاق البرمجيات في دعم مساعد جوجل الرقمي على منصة الألعاب Xbox One، حيث يتوفر الآن الإصدار التجريبي العام الذي يأتي بالميزة الجديدة.

كانت شركة مايكروسوفت قد أتاحت دعم مساعد امازون الرقمي Alexa على منصة الألعاب الخاصة بالشركة خلال الفترة الماضية، واليوم بدأت الشركة أيضاً في دعم مساعد جوجل لتتيح لمستخدمي منصة ألعاب Xbox One قريباً إطلاق الألعاب عن طريق توجيه الأوامر لمساعد جوجل.

ومن المقرر أن يتوفر الآن الإصدار التجريبي العام بميزة دعم Google Assistant، والذي يتيح للمستخدمين إطلاق الألعاب والتطبيقات، والتحكم في تشغيل أو إيقاف وحدة التحكم في الألعاب، أو التوقيف المؤقت لمحتوى الفيديو من بين مميزات أخرى.

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كما سيتطلب تنشيط مساعد جوجل الإفتراضي على منصة ألعاب Xbox One، توفر تطبيق Google Assistant على الهاتف بنظام تشغيل الأندوريد أو iOS أو توفر التطبيق على أي جهاز يأتي بتطبيق مساعد جوجل ومن هذه الأجهزة المكبرات الصوتية الذكية على سبيل المثال، وذلك لدعم التحكم في وحدة التحكم في الألعاب عن بعد.

أيضاً من المقرر أن تتلقى منصة Xbox One الأوامر عبر الأجهزة التي تأتي بتطبيق Google Assistant، أي أن منصة الألعاب لن تتلقى الأوامر الصوتية من المستخدم بشكل مباشر، أيضاً سيحتاج المستخدم إلى الإنضمام إلى Google Group للوصول إلى صفحة دعم جوجل لمساعدها الإفتراضي على منصة Xbox One، ومن ثم يمكن تنشيط الصفحة على أي من أجهزة الأندوريد وiOS التي تضم تطبيق Google Home، ومنها يمكن تسجيل عبارة “Hey Google, turn on Xbox” على سبيل المثال لتتيح التحكم في منصة الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب ميزة دعم مساعد جوجل الرقمي على منصة Xbox One ظهر على التقنية بلا حدود.