المنصوري: الإمارات.. نجمة تتلألأ في كوكب الأرض

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

دبي: يمامة بدوان

قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إنه ليس لديه وقت فراغ منذ أن وصل إلى المحطة الدولية للفضاء، في ظل جدول العمل الحافل المنوط به تنفيذه، من تجارب وأبحاث علمية، إلا أنه وفي بعض الأحيان، حين ينجز مهامه قبل الموعد المحدد، يقوم بانتهاز الفرصة لالتقاط صور لدولة الإمارات عند مرور المحطة فوقها، الأمر الذي يجعل منها أشبه بنجمة تضيء كوكب الأرض من الفضاء.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الطلبة في بث مباشر عبر جهاز اللاسلكي، أمس، خلال الفعالية التي نظمها «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وسط حضور لافت من العائلات والأطفال وكبار السن.

توقيت جرينتش

وفي إجابته عن سؤال وجهه الطالب محمد النعيمي حول روتين يومه في الفضاء، أوضح المنصوري أنه يبدأ بالاستيقاظ عند الساعة السادسة صباحاً، وبعد تناول الإفطار يبدأ في إجراء التجارب العلمي؛ ومنها: المسائل التكنولوجية المتصلة بتسرب السوائل أثناء الحركة في الفضاء، واضطراب الموجة الشعرية على سطح طبقة سائلة في بيئة منخفضة الجاذبية، ثم إن هناك جزءاً من وقته يخصصه للقراءة، كذلك التواصل مع المحطة الأرضية في موسكو، وطبيبته المختصة؛ لمتابعة حالته الصحية بشكل يومي روتيني، كذلك هناك التواصل مع الرواد الآخرين على متن المحطة الدولية؛ حيث إن التوقيت المعتمد على متنها هو توقيت جرينتش العالمي.

وفي سؤال للطالبة شمسه سعيد، حول كمية الطعام، إن كانت كافية أم لا على متن المحطة، أكد المنصوري أن الكمية تكون محسوبة؛ حيث إن كل وجبة تقدر بعدد معين من السعرات الحرارية، وعلى أساسها يتم إرسال كميات من الطعام إلى المحطة كل أسبوعين، كما أن الكمية الموجودة حالياً على متن المحطة كافية لفترة محددة؛ تحسباً لأي ظروف طارئة تمنع وصول شحنات الطعام في موعدها.

طبيب مناوب

وحول سؤال للطالبة مهرة البريكي، ماذا سيحدث لو تعرض «المنصوري» للمرض وهو في الفضاء؟، قال: توجد لدينا كمية كبيرة من الأدوية لجميع الأمراض؛ تحسباً لوقوع أي ظروف صحية، كما أن المحطة الآن خالية من البكتيريا والفيروسات، كما أنه يوجد لكل رائد الفضاء طبيب مناوب على مدار الساعة يتابع حالته الصحية، ويتم إبلاغه بالأعراض، والذي بدوره يصف العلاج المناسب لرائد الفضاء.

في حين توجهت الطالبة مهرة الصايغ بسؤال عن كيفية بناء المحطة الدولية للفضاء، فأجاب: إنها بنيت عام 1998، وتم تشغيلها عام 2000 بشراكة دولية جمعت الولايات المتحدة وروسيا وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية؛ حيث إن عدد الدول المشاركة في تشغيلها يصل إلى 16 دولة.

نكهة مختلفة

وفي رده على سؤال الطالبة فيروز البنا عن اختلاف نكهة الطعام في الفضاء، أكد المنصوري أنها تختلف على متن المحطة، مقارنة مع سطح الأرض؛ لاختلاف السوائل بالجسم، وانعدام الجاذبية؛ لكن الاختلاف يكون قليلاً.

أما الطالبة مريم الشحي، فتوجهت للمنصوري بسؤال عن كيفية النوم في المحطة الدولية، فقال: إن النوم فيها من الأوقات الممتعة؛ حيث يستطيع رائد الفضاء أن ينام في أي مكان وبشكل آمن تماماً.

وتابع: إنه سيشارك الطلبة في وقت لاحق جميع الصور التي التقطها للأرض ودولة الإمارات؛ لكي يروا مدى جمال الكون من الفضاء.

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مقدم من يورونيوز

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تهافت على شراء بذلة رواد الفضاء

شهدت خيمة البث المباشر، التي أقامها «مركز محمد بن راشد للفضاء» طوال أيام مهمة هزاع المنصوري على متن المحطة الدولية، تهافتاً من الحضور؛ لشراء بذلة الرواد، التي تحمل شعار المركز و«طموح زايد» واسم دولة الإمارات؛ حيث تم تخصيص ركن «المتجر»، الذي تتوافر فيه جميع المقاسات؛ لتناسب مختلف الفئات العمرية.

وقالت إحدى العاملات في المتجر: إن أكثر المقاسات طلباً هي للأطفال من سن (4- 12) سنة، للذكور والإناث على حد سواء، كما أن الكبار يطلبون زياً لرائد الفضاء هزاع المنصوري.

بدوره، أوضح عيسى شاهين، أنه حضر فعالية، أمس؛ من أجل أطفاله، الذين أصرّوا على شراء بذلة «هزاع» كما أطلقوا عليها، في محاولة منهم للتشبه بأول رائد فضاء إماراتي، وتعبيراً منهم على الفخر الذي يشعرون به بهذا الإنجاز.

أما الطفل «راشد» والبالغ من العمر 7 سنوات، فقد عبرّ عن سعادته بارتداء البذلة التي اشتراها له والده من المتجر، بعبارات بريئة، وعلى طريقته الخاصة، قائلاً: سأكون يوماً مثل هزاع؛ كي أرفع علم الإمارات في الفضاء.

بث مباشر اليوم في ال 1:30

ينظم «مركز محمد بن راشد للفضاء»، اليوم، جلسة تتضمن لقاءً مباشراً بالفيديو مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، يصل لمحطة الفضاء الدولية؛ وذلك في تمام الواحدة والنصف ظهراً، وتستمر حتى الثالثة والنصف عصراً.

وستتاح الفرصة للطلاب والمشاركين في الجلسة، بتوجيه الأسئلة إلى هزاع المنصوري أثناء تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، وتلقي الإجابات مباشرة.

قلبي معك يا ولدي هزاع

قالت فاطمة إبراهيم: إن حضورها إلى «مركز محمد بن راشد للفضاء» على الكرسي المتحرك؛ من أجل سماع صوت هزاع المنصوري وهو في الفضاء، كما أنها تدعو له بالتوفيق في عمله، والعودة سالماً لوطنه وذويه، وهو يتحدث إلى الطلبة مباشرة في المركز.

وأضافت: «بالليل والنهار تفكيري يبقى مع هزاع، وهو في الفضاء، قلبي معه يا ولدي، كل الشعب يشكرك لما بلغته وجعلت اسم الإمارات عالياً».

التجارب العلمية اليومية

استكمل هزاع المنصوري إجراء التجارب على ديناميات السوائل في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA، للتحقق من سلوك السوائل تحت معامل الجاذبية القياسي (μ-gravity )، ثم أجرى عدداً من التجارب التي يحملها معه من مدارس الإمارات، ضمن مبادرة العلوم في الفضاء التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، وشاركت في إجرائها 16 مدرسة. كما يتابع المنصوري يومياً 3 تجارب متنوعة لملاحظة تأثير الجاذبية الصغرى عليها تشمل إنبات البذور، ونمو بعض الكائنات المائية، إضافة إلى متابعة معدلات تأكسد الفولاذ في ظل انعدام الجاذبية.

ويجري المنصوري تجارب عدة على متن المحطة، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء، مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض.

وضمن الأنشطة اليومية المعتادة، سجّل المنصوري، يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق أنشطته على متن محطة الفضاء الدولية.