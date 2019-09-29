شركات سعودية تؤكد التحسن التدريجي لإمدادات اللقيم من “أرامكو” #السعودية حتى وصلت إلى مستوياتها الطبيعية الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت كل من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات “المتقدمة”، والشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم” عودة إمدادات مواد اللقيم لمصنعي الشركتين لمستوياتها الطبيعية بعد النقص المعلن عنه.

وقالت “بتروكيم” إن إمدادات اللقيم من أرامكو السعودية قد تحسنت بشكل تدريجي حتى وصلت اليوم الخميس الموافق 26-9-2019 إلى مستوياتها الطبيعية.

وكانت سبق هذا الإعلان، الإشارة إلى تحسن في إمدادات اللقيم من شركة أرامكو السعودية حيث أن النقص انخفض من 40%؜ إلى 20%.

وأكدت الشركتان في بيان لهما على “تداول”، أنه لا يوجد أثر مالي جوهري للحدث.

وكانت ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية “تداول” خلال شهر نوفمبر.

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وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” بحسب مصادر إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقا. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات شركة أرامكو السعودية لرويترز، إن المملكة استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية. وقالت المصادر إن إنتاج النفط الخام من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يوميا، وحوالي 4.9 مليون برميل من منشأة بقيق حاليا. كانت مصادر قالت يوم الاثنين إن إنتاج بقيق بلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا. وتسببت هجمات 14 سبتمبر/أيلول على المنشأتين في قفزة في أسعار النفط وحرائق وأضرار خفضت إنتاج النفط الخام لدى أكبر مُصدّر في العالم للنصف بعد أن أوقفت إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.ً