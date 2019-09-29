الولايات_المتحدة.. مقتل أول ضابط سيخي في شرطة #تكساس

صحيفة الخليج الالكترونية

نعت سلطات ولاية تكساس الأمريكية أول رجل هندي من الطائفة السيخية التحق بصفوف الشرطة المحلية، وقتل بالرصاص أثناء أدائه واجبه الجمعة الماضي.

وانضم سانديب دهاليوال البالغ 42 عاما لقسم الشرطة في دائرة هيوستن بمقاطعة هاريس قبل 10 سنوات، وشغل منصب نائب شريف هيوستن.

وقتل الرجل على يد المواطن الأمريكي المدعو يوبر سوليس (47 عاما) الذي أطلق النيران عليه من الخلف بـ”دم بارد ودون مبرر”، بعدما أوقف دهاليوال سيارة كان يستقلها ظهر الجمعة.

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وكان دهاليوال ملتحيا وارتدى العمامة السيخية التقليدية في العمل، وهو أب لثلاثة أطفال.

ووصف شريف مقاطعة هاريس، إد غونسالس، دهاليوال بأنه كان ممثلا كريما لطائفته وافتخر بهويته واكتسب احترام الجميع. وأضاف أن الراحل شارك بنشاط في حياة المجتمع كمتطوع.

واعتبر الكثيرون دهاليوال بطلا لمساعدته للمتضررين جراء إعصار “هارفي” الذي ضرب الساحل الأمريكي عام 2017 ومثيله “ماريا” الذي اجتاح جزيرة بورتوريكو الأمريكية في العام نفسه.

يشار إلى أن القاتل كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاعتداء عام 2002، لكن تم إطلاق سراحه بصورة مشروطة في 2014.