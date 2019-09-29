شركة أمريكية توقف مبيعات زانتاك "احترازيا"

الأحد 29 سبتمبر 2019

زانتاك

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة "سي.في.إس" الأمريكية للرعاية الصحية، السبت، إنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك" الشهير لعلاج حرقة المعدة، في صيدلياتها بعدما اكتشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجود آثار لمادة مسرطنة معروفة في بعض من تلك العقاقير.



وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت الشهر الجاري اكتشافها كميات ضئيلة مما يطلق عليه اسم "إن-نيتروسوديميثيلامين" في بعض الأقراص، كما اكتشفته في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم استخدامها على نطاق واسع، مما تسبب في نقص هذه العقاقير.

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وقالت "سي.في.إس" إن "إجراء تعليق المبيعات احترازي"، في الوقت الذي تواصل في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعة ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة "إن.دي.إم.إيه" الموجودة في رانيتيدين، وهو المادة الفعالة في زانتاك، قد تشكل خطرا على صحة المرضى.

وأضافت الشركة في بيان "لم يتم سحب منتجات زانتاك ومنتجات "سي.في.إس" الأخرى التي تحتوي على رانيتيدين، ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصية بأن يوقف المرضى في الوقت الحالي تعاطي رانيتيدين".

كانت وحدة ساندوز التابعة لشركة نوفارتس أعلنت قبل أيام وقف توزيع زانتاك في كل أسواقها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بعد إعلان الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سلامة العقار.