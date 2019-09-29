إنفينكس تطرح أحدث هواتفها HOT 8 PRO في مصر

الأحد 29 سبتمبر 2019 أجهزة كتب متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة إنفينكس Infinix الصينية للهواتف الذكية اعتزامها طرح هاتفها الجديد INFINIX HOT 8 PROمطلع أكتوبر المقبل في مصر.

وبحسب بيان من الشركة، فإن الجهاز، الذي أطلق عالميا مطلع العام الجاري، سيباع بقيمة تدور حول 2000 جنيه (122 دولارا)، التي كان هاتف INFINIX HOT 7 PRO يباع بها. Advertisements وهاتف إنفنيكس هوت 8 برو مزود بكاميرات أمامية وخلفية مزدوجة، وسعة تخزين 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. وتأتي كاميرات الهاتف بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وشاشة أكبر من 6.2 بوصة، وبطارية بطاقة 5000 مللي أمبير في الساعة وسماعات. وبالنسبة للأمان، فالهاتف يدعم مستشعر بصمة سريع خلف الجهاز كما يمكنه التعرف على الوجه لفتح قفل الشاشة.

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