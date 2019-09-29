وفاة اللواء الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز

توفي اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد نعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد ، الفغم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. وتابع : اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وكان الفقيد اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم إلى رتبة لواء.

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