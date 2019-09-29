شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..حار رطب بالبحرين.. أمطار بالسعودية.. وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون بإذن رطباً، ويكون حاراً خلال النهار، وتصل درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة، وتصل العظمى 41 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً خاصة على السواحل من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتصل العظمى إلى 38 درجة.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس طقس رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف فى المساء.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 44 درجة مئوية.