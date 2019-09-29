شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الدفاع المدني ينتشل جثمان شاب غرق بتجمع مياه في مركز الخور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره سقط في تجمع مياه بمركز الخور.

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أوضحت ذلك المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، وقالت: “انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.