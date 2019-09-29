شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الدفاع المدني ينتشل جثمان شاب غرق بتجمع مياه في مركز الخور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من عمره سقط في تجمع مياه بمركز الخور.
أوضحت ذلك المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، وقالت: “انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.
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