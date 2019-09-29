لافروف: نريد حلا عاجلا ينصف ماريا لازاريفا في الكويت

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أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف مجددا، موقف السلطات الروسية، تجاه قضية المواطنة ماريا لازاريفا، التي تلاحقها السلطات الكويتية بتهمة الاختلاس.
وخلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أمس، رد لافروف على سؤال، بخصوص ما إذا كان بحث مع نظيريه الأمريكي والكويتي، مصير بعض المواطنين الروس الذين يعانون لأسباب مختلفة في تلك الدولتين، فقال، إنه بحث سابقا، قضية لازاريفا، مع أمير الكويت ووزير خارجيتها، اللذين أكدا أنهما يتعاملان ويتابعان هذه القضية عن كثب.
وقال: "لديهم هناك، بعض المشاكل القضائية الإجرائية. الأمر واضح لنا ويجب حله بشكل عاجل، وهو ما وعد به الأصدقاء الكويتيون. وكما تعلمون يساعدنا في هذا الموضوع، الزملاء من بريطانيا والولايات المتحدة. آمل أن تسفر هذه الإشارة الجماعية القوية عن نتيجة".
وعلى هامش دورة الجمعية العامة في نيويورك، جرت سلسلة من الفعاليات دفاعا عن لازاريفا التي تحتجزها السلطات الكويتية، وشارك فيها العديد من المحامين المشهورين في أوروبا، وكذلك شيري بلير، الناشطة في مجال حقوق الإنسان وزوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والممثلة الشهيرة في هوليود أمبر هيرد وغيرهم.
واحتجزت السلطات الكويتية الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ نوفمبر 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين من روسيا وبريطانيا وأمريكا، الاتهام بـ "الزائف".
وفي 5 مايو وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
المصدر: صحيفة "نوفيه إزفيستيا".
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الكويت.. جدل حول قانون يسمح بمنح راتب حكومي لربات البيوت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.