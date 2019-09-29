شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهادرة عام 1923.. بداية الانتداب البريطانى على فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتداب البريطانى على فلسطين أو الاحتلال البريطانى لفلسطين كان نظام السلطة على فلسطين والأردن لما يزيد عن عقدين ونصف ابتداء من 1920 وبالحدود التى قررتها بريطانيا وفرنسا بعد سقوط الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيفر.

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وكانت عصبة الأمم فى 11سبتمبر 1922 قد أقرت الانتداب بشكل رسمى على أساس وعد بلفور، وكانت البداية الفعلية للانتداب فى مثل هذا اليوم فى 29 سبتمبر 1923، وقد غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليوم بفلسطين التاريخية (أى المنطقة التى تقع فيها اليوم كل من دولة إسرائيل والأراضى الفلسطينية- الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية الآن) غير أن منطقة شرق الأردن تمتعت بحكم ذاتى (فيما كان يعرف بإمارة شرق الأردن) ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور.

فيما كانت مدينة القدس هى عاصمة الانتداب حيث إقامة الحاكم البريطانى ومؤسسات حكومة الانتداب.وعند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا هدفا له تحقيق وعد بلفور، أى فتح الباب أمام اليهود الراغبين فى الهجرة إلى فلسطين وإقامة "بيت وطنى" يهودى فيها.