شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يأمر بإعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمرالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطنا من المتقاعدين إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية فى أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسرى للمواطنين، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وتأتى الإعفاءات لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما المتقاعدين ذات الدخل المحدود، وتنسجم مع نهج القيادة فى متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد جبر محمد غانم السويدى مدير عام ديوان ولى عهد أبوظبى رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبى للإسكان، أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وورثة المتوفين، منوها بأن القيادة حريصة على توفير السبل كافة لتحقيق الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسرى للأسرة المواطنة، مما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعى والاقتصادي.

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وأوضح أن هذه القائمة من المستفيدين من الإعفاءات اشتملت، متقاعدين من ذوى الدخل المحدود كدفعة أولى، وأن العمل جار على إصدار باقى الدفعات المستحقة والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.



وأضاف السويدى إن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن على رأس أولوياتها وتحرص على الاهتمام بمتابعة أحواله كافة لضمان استقراره الاجتماعى بما يضمن له وأسرته حياة كريمة ومستقرة.

يذكر أن هيئة أبوظبى للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتى تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.