الهلال يتصدر و #الفتح متذيل الترتيب بدون نقاط

الخليج - حسن القبيسي واصل الهلال صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد إنتهاء منافسات الجولة الخامسة مساء أمس برصيد 13 نقطة وارتقى الفيصلي للمركز الثاني برصيد 11 نقطة والوحدة ثالثاً بـ 9 نقاط. ولا زال الفتح يقبع في المركز الأخير بدون رصيد نقطي وقبله الرائد وضمك والتعاون برصيد 4 نقاط لكلاً منهم . وبعد ختام الجولة الخامسة وحسب إحصائيات الدوري السعودي للمحترفين أقيمت 38 مباراة سجل فيها 99 هدف بمعدل تهديفي 2.61 هدف في المباراة الواحدة ، واحتسب خلالها 10 ركلات جزاء . فيما تم إشهار الكارت الأصفر 147 مرة ، والأحمر 6 مرات . وفيما يلي ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : 1- الهلال 13 نقطة 2- الفيصلي 11 نقطة 3-الوحدة 9 نقاط 4-الأهلي 8 نقاط 5-النصر 8 نقاط Advertisements 6-أبها 7 نقاط 7-الحزم 7 نقاط 8-العدالة 7 نقاط 9-الاتفاق 6 نقاط 10-الاتحاد 6 نقاط من 4 مباريات 11-الشباب 6 نقاط 12-الفيحاء 5 نقاط 13-التعاون 4 نقاط من 3 مباريات 14-ضمك 4 نقاط 15-الرائد 4 نقاط من 4 مباريات 16-الفتح 0 انشر الخبر :

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