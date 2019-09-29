عبدالفتاح البرهان يتعهد ببناء سودان مستقر وديمقراطي

تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ببناء وطن آمن ومستقر ديمقراطي، يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات، تحقيقا لأهداف الثورة.

وقال البرهان إن أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام .

ودعا البرهان خلال مخاطبته الحامية العسكرية بنيالا، قادة الحركات المسلحة المشاركة في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد.

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وأضاف أن السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء، وأنهم يدعون لبناء البلد بمثل تجربة الثورة المجيدة التي أصبحت تجربة فريدة يعتز بها العالم كله، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة.

وأشار إلى أن نجاح التجربة مرتبط بالوفاء للقوات المسلحة والقوات النظامية واحترامها.

وتابع: نحن سنضرب مثلاً لكل المشككين والمخذلين بأننا حريصون أكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية ليعبر البلد لجو حر ديمقراطي معافى.

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