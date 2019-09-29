هواوي: بدأنا الإنتاج الشامل لمحطات 5G بدون مكونات أمريكية

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة هواوي: إنها بدأت بالفعل في إنشاء المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس 5G بدون مكونات الولايات المتحدة، وأكدت أن الإنتاج الإجمالي لمحطات 5G الأساسية قد يتضاعف أكثر في العام المقبل مع تبني المزيد من الدول للتقنية.



وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة (رن جنجفي) بأن الشركة ستبدأ الإنتاج الشامل لمحطات خاصة بالجيل الخامس خالية من المكونات الأمريكية الشهر المقبل.

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وأضاف رن: "لقد أجرينا الاختبار في شهري أغسطس وسبتمبر، واعتبارًا من أكتوبر سنبدأ الإنتاج الشامل"، مضيفًا أنه سيبدأ في البداية في إنتاج 5000 محطة أساسية للجيل الخامس خالية من المكونات في الشهر.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي في العام المقبل إلى 1.5 مليون وحدة، مقارنة بـ 600،000 وحدة المقدرة لهذا العام والتي تشمل تلك المصنوعة من مكونات أمريكية وتلك الخالية من المكونات الأمريكية.