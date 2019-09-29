شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: تبرعات إضافية للأونروا بقيمة 31 مليون دينار أردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن المؤتمر الدولى لحشد الدعم المالى والسياسى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذى عقد فى نيويورك ، قدم تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 31 مليون دينار أردني، مما أدى إلى تقليص العجز المالى فى موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الوزير الأردنى إن العديد من الدول شاركت بالاجتماع الذى حضره وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة ، إضافة لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش ورئيس الجمعية العامة تيجانى محمد باندي، وأعلنت عزمها تقديم تبرعات إضافية.

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وأضاف أن الاجتماع كان رسالة واضحة وضرورية أن المجتمع الدولى يدعم "الأونروا"، وأن الوكالة موجودة لتبقى إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولى فى إطار حل شامل ينهى الاحتلال الذى بدأ فى العام 1967م.