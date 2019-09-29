شركة Uber تطلق تطبيقا جديدا للهواتف بميزات جديدة

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أصدرت شركة Uber اليوم تطبيقا جديدا للهاتف المحمول يوفر الكثير من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى العديد من التحسينات على الإصدار السابق، ووفقًا لبيان أوبر، فإن تجربة التطبيق الجديدة تختبر حاليًا في مئات المدن الأمريكية والدولية.



ويعرض التطبيق الجديد Rides وEats وأي خيارات مستقبلية يخطط Uber لإضافتها، مما يتيح للمستخدمين اختيار طريقة النقل المفضلة لديهم بشكل أسرع وأسهل.

ويُطلق على Verify Your Ride واحدة من أهم الميزات الجديدة المضمنة في التطبيق الجديد.

Advertisements

و ستسمح الميزة الجديدة لعملاء Uber باختيار تلقى رقم تعريف شخصي فريد مكون من أربعة أرقام لتزويده شفهيًا لسائقيهم للتأكد من وصولهم إلى السيارة المناسبة، ولن يتمكن السائق من بدء الرحلة في التطبيق إلا بعد إدخال رمز PIN الصحيح.

وتخطط Uber لزيادة تحسين ميزات الأمان المقدمة في تطبيقات الجوال بمساعدة تقنية جديدة تستخدم الموجات فوق الصوتية للتحقق تلقائيًا من أن العملاء في السيارة المناسبة.

وأضافت الشركة نسخة مطورة من زر الطوارئ في العام الماضي إلى تطبيق Uber، ويتيح الخيار الجديد للمستخدمين إرسال رسالة نصية إلى رقم الطوارئ الأمريكي 911 في المدن والمقاطعات التي تدعم هذه التكنولوجيا، وستتم صياغة الرسالة النصية تلقائيًا لتشمل تفاصيل الرحلة مثل طراز السيارة وطرازها ولوحة الترخيص والموقع.

وتتوفر Bike Lane Alert بنهاية شهر أكتوبر وستسمح لراكبي Uber في أكثر من 200 مدينة حول العالم بتلقي إخطار من داخل التطبيق عندما يتم إنزالهم بالقرب من ممر للدراجات.