فيديو مذهل.. ثقب أسود يبتلع نجما بحجم الشمس في ظاهرة فريدة

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

في حدث فلكي استثنائي وفوضوي، رصد العلماء، لأول مرة، لحظة قيام ثقب أسود ضخم بابتلاع نجم، وذلك باستخدام تيليسكوب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لرصد الكواكب.



وكشف القمر الصناعي لرصد كواكب خارج المجموعة الشمسية، والتابع لوكالة ناسا، والذي يعرف اختصارا باسم "تي. إيه. إس. إس" TESS، لحظة ابتلاع الثقب الأسود العملاق النجم الذي يبعد بمقدار 375 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وأشار باحثون إلى أن النجم الذي يبلغ نفس حجم الشمس، اختفى في غياهب النسيان، في حدث فلكي نادر، وصفه علماء الفلك بأنه حدث فوضوي.

واستخدم العلماء شبكة دولية من التيليسكوبات لتعقب الظاهرة، قبل استخدام تليسكوب TESS، حيث صممت أبعاده لرصد الكواكب البعيدة، والذي أثبت كفاءة طريقته الفريدة في متابعة الكون.

Advertisements

ومن جانبه، قال توماس هولوين عالم الفلك في معهد كارنيجي للعلوم، والذي يقود البحث المنشور في مجلة "الفيزياء الفلكية" إن "ما شهدته مزيجا من الشيء الجيد والحظ، وأحيانا يكون هذا ما تحتاج لدفع العلم إلى الإمام".

وتحدث مثل هذه الظواهر عندما يغامر النجم بالاقتراب من الثقب الأسود الهائل، وكذلك الحال بالنسبة للأجسام الموجودة في مركز معظم المجرات الكبيرة بما في ذلك مجرة درب التبانة.

وتحطم قوى الجاذبية الهائلة في الثقب الأسود النجم إلى أجزاء، حيث تنتشر الأجزاء المحطمة في الفضاء، بينما يبتلع الثقب باقي أجزاء النجم.