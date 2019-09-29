شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الأوسط: وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الأحد بوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.



