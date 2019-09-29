شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تطلق مبادرة "إيجار وأجر" لتوفير مساكن بشروط ميسرة للموظفين والمقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبى إطلاق مبادرة "إيجار وأجر" لتوفير خيارات سكنية وقفية مستدامة من محفظتها العقارية بشروط ميسرة للموظفين العاملين فى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك فى إطار سعى المؤسسة لتفعيل مبادرات وقفية هادفة تعزز التنمية ببعديها الاقتصادى والاجتماعى وتخدم شرائح أوسع، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وتقدم المبادرة لموظفى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وكبار المواطنين وأصحاب الهمم خصماً بنسبة 10% من قيمة إيجار الوحدات الشاغرة ضمن المحفظة العقارية التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي. كما يحظى المستأجر بفترة شهر مجاني. كما تمنح المؤسسة 20% خصم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قيمة الوحدات التجارية الشاغرة.

إيجار وأجر

وتهدف مبادرة "إيجار وأجر"، التى تستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى توفير خيارات سكنية وفق آلية مرنة تمنح الموظفين الحكوميين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين خيارات إيجارية ميسرة وتتيح لهم فى الوقت نفسه المساهمة فى دعم العمل الخيرى والإنسانى من خلال استئجار وحدات سكنية يعود ريعها لدعم المشاريع الوقفية التى تديرها المؤسسة.



ويمكن للموظف الاختيار من مجموعة العقارات الشاغرة التابعة لمحفظة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر والتى تتولى إدارتها شركة ديار لإدارة العقارات، حيث يمكنه توقيع عقد الإيجار فى الشركة مباشرة.

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مشاريع هادفة

وقال على المطوّع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إن المبادرة الجديدة التى أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تضع خيارات محفظتها العقارية فى متناول شريحة واسعة من المستفيدين الذين يحظون بمجموعة من التسهيلات التى تقدمها من جهة ويساهمون من جهة ثانية فى دعم مشاريع وقفية هادفة تمكّن فئات مجتمعية بحاجة إلى الدعم والمساندة وتدعم تماسك المجتمع وتعزز مسارات التنمية فيه.

وأكد المطوع أن الحافز لإطلاق هذه المبادرة التى تعود بالفائدة على شرائح واسعة وتسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسع نطاق مساهمة الأفراد من موظفى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية فى دعم الوقف ومصارفه كان رسالة الموسم الجديد التى أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله، والتى توجّه بضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبى تدير محفظة عقارية تضم 4207 وحدة سكنية من فلل سكنية وشقق ومحال تجارية تحت إشرافها.