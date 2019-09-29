شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز فى انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت المملكة العربية السعودية فى انتخابات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (40)؛ إذ حققت المملكة فوزًا كبيرًا فى الترشيحات للعضوية الدائمة فى مجلس المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء الدائمين فى المجلس وعددها 36 دولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى الدكتور نبيل بن محمد العامودى أن فوز المملكة العربية السعودية يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء فى تلك المنظمة العالمية لأهمية دور المملكة الإيجابى وجهودها فى التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوى.

وأكد الأستاذ عبد الهادى بن أحمد المنصورى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى أن المملكة تفوز على التوالى منذ عام 1986م وحتى الآن فى الانتخابات التى تُجرى كل ثلاث سنوات.

وبين إن هذا الفوز المتتالى يعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التى تتمتع بها المملكة فى المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدنى وفى مقدمتها منظمة (الإيكاو) ، لافتاً النظر إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا عن المشاركة فى تقديم الدعم لبرامج وخطط (الإيكاو) والمشاركة بالخبراء السعوديين فى لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاونى لأمن الطيران المدنى فى منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

وأشار إلى ما قدمته المملكة فى مجال حماية بيئة الطيران المدني؛ حيث تعّد من أوائل الدول التى أعلنت انضمامها تطوعًا إلى الخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه فى الطيران الدولى (CORSIA)، كما عملت المملكة على مشروع طموح بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وفى مقدمتها منظمة (الإيكاو) على تطوير وقود الطيران التقليدى للوصول إلى "وقود طيران منخفض الكربون".

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وكانت المملكة قد شاركت فى اجتماعات الدورة الـ40 لجمعية منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو" بوفد برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى وعدد من المسؤولين بالهيئة، كما كان للمملكة دور فاعّل فى مساندة أعمال منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) من خلال تقديم خبراء سعوديين يعملون فى الأمانة العامة للمنظمة وتتحمل المملكة تكاليفهم كافة فى مجال الملاحة الجوية وأمن الطيران والشؤون القانونية الدولية للمنظمة.

على صعيد آخر وضمن برنامج الوفد زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى ورئيس منظمة الطيران المدنى الدولى " الإيكاو " الدكتور برنارد عاليو فى مكتبه بمقر المنظمة بحضور المندوب الدائم للمملكة فى مجلس منظمة (الإيكاو) الأستاذ سعود هاشم.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير العمل فى المنظمة والجهود التى تبذلها المملكة لخدمة (الإيكاو)، وتطرق الجانبان لافتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولى الجديد وإضافته فى خارطة الطيران، وأيضا قرار المملكة فى تيسير منح التأشيرات لعدد كبير من الدول مع اعتماد المملكة خطة سياحية متطورة فى ضوء الثراء التاريخى من الحضارات القديمة.

وفى نهاية الزيارة قدّم رئيس المنظمة شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المتواصل للمنظمة مقدرًا اهتمامها بالأنشطة التى تقوم بها (الإيكاو).

يذكر أن أعمال الدورة الـ(40) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو"، تُعقد خلال الفترة (24 سبتمر- 4 أكتوبر2019) بمدينة مونتريال الكندية، وذلك بمشاركة أكثر من 193 دولة، وتعّد المنظمة إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمحفل الدولى للطيران المدني.

وتضطلع المنظمة بالنهوض بصناعة النقل الجوى كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي، وتهدف إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوى الدولي، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية المعدة للطيران المدنى الدولي.