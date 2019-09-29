وزير خارجية الإمارات: "هجوم أرامكو" يمس الاقتصاد العالمي وليس السعودية وحدها

وأوضح عبد الله بن زايد، خلال كلمته، أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس السبت، إن الإمارات لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.
وأضاف: "إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، والاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها، مشددا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وقال الوزير الإماراتي إن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن الإمارات تؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة.
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