وزير الخارجية اليمني: تعرض جيشنا لضربات عسكرية من الطيران الإماراتي في عدن

وقال الوزير اليمني في كلمته أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ74: "تعرض جيشنا، للاسف، لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي، من الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافا صريحا عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأضاف وزير الخارجية: "نقدر عاليا ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الأمارات في المناطق المحررة".

وتابع "تمكنا بتضحيات أبطال قواتنا المسلحة والأمن ومقاومتنا الباسلة وبدعم وإسناد قلّ نظيره من إخواننا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من كبح جماح وجنون هذه المليشيات العقائدية".

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وشهدت عدن اشتباكات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح، وقد أسفرت المعارك عن سيطرة المجلس على جميع مقرات الحكومة في المدينة.

وعادت وأعلنت الحكومة اليمنية لاحقا سيطرتها على محافظة عدن التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما نفاه المجلس ونشر صورا لقادته من مطار عدن.

وكانت دولة الإمارات أعربت عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن.