شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض المحتفظ بحبل شنق صدام حسين لحادث دهس فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مستشار الأمن القومى العراقى السابق موفق الربيعى لحادث دهس فى العاصمة البريطانية لندن، وأكد فى بيان تماثله للشفاء، وأن السلطات البريطانية لا تزال تبحث عن أسباب الحادث والجناة.

وقال الربيعى (71 عاما)، إن "الحادث أسفر عن إصابتى بكسور متعددة فى ثمانية أضلاع فى الجانب الأيمن من الصدر مع كسور متعددة فى لوح الكتف الأيمن".

وأضاف، أن "الطاقم الطبى تمكن من تنظيف النصف الأيمن من الصدر من الدم وعادت الرئة اليمنى إلى العمل بنسبة 95 بالمئة، عقب انكماشها إلى الصفر"، مشيراً إلى أن "المشكلة الكبرى التى يركز عليها الأطباء هى السيطرة على الآلام المبرحة التى تنتابنى من وقت لآخر".

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وتابع الربيعي: "الخطر على حياتى زال، وأنا الآن فى وعى كامل وأتماثل للشفاء بعون الله وبدعوات المخلصين".

والربيعى هو أول من تسلم منصب مستشار الأمن القومى فى العراق عقب الغزو الأمريكي، وسبق أن أعلن منذ سنوات أنه لا يزال يحتفظ بالحبل الذى شنق به الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، بحسب "روسيا اليوم".

وأبدى الربيعى ارتياحه لابتعاده عن الساحة السياسية العراقية، مشيرا إلى أن "الصراع السياسى بين الكتل العراقية خاصة التى لها تمثيل مذهبى أضر بالعملية السياسية، لا سيما وأن بعض السياسيين يتحدثون بلغة العنف ويريدون تحقيق أهدافهم السياسية بالقوة".