وزير الخارجية: حريصون على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له، على هامش أعمال الدورة ال 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ووكالاتها وبرامجها المختلفة. كما تم استعراض وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واطلع أنطونيو جوتيريس خلال اللقاء على جهود الإمارات ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والسعادة، خاصة مع وجود وزارة معنية بالسعادة في الدولة. كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتنظيم قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 تزامناً مع المعرض العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم برامجها المختلفة، وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة القضايا ومواجهة التحديات التي تشهدها مناطق عديدة في العالم.

كما عبر سموه عن التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات الأمين العام، مع الاحتفال العام المقبل بالذكرى ال 75 لإنشاء الأمم المتحدة.

من جانبه رحب أنطونيو جوتيريس بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التعاون المتميز بين الجانبين والحرص المستمر على تعزيزه.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبرامج الأمم المتحدة لاسيما على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

وحضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

التقى سموه تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا وتاليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان. وتناول مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة. كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

حضر اللقاءات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. (وام)