شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتعهد بالقضاء على «سرطـان الإرهاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استمرار المعركة ضد «سرطان الإرهاب» الذي يحاول خطف مصر، مؤكداً أنه لا يمكن القضاء عليه دون إرادة شعبية. وأشاد السيسي بالجيش المصري القوي الذي كان ولايزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن تناول بعض المنظمات

الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة اتسم «بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعية، والميل إلى تبنّي مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة، وفي كثير من الأحيان مغرضة».

وأضافت الهيئة في بيانها أنه من الأمثلة البارزة على هذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية مساء الجمعة، واتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي.

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