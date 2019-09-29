بروتين طبيعي يقمع الخلايا السرطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

كشفت دراسة بريطانية، أجراها علماء بكلية الملك في لندن، وجود بروتين طبيعي في الجهاز المناعي للإنسان، يمكنه تدمير الخلايا السرطانية، وهو إنجاز علمي يسهم في توفير علاجات جديدة. ووفقاً للدراسة، التي نشرها العلماء في دورية British Journal of Cancer يملك البروتين الذي يعرف اختصاراً ب BGBP القدرة على قمع الأورام السرطانية ودفعها إلى تدمير نفسها. وأجرى العلماء اختباراً على البروتين في المختبر، ووجدوا أنه يعمل على جعل الأورام السرطانية أكثر وضوحاً للجهاز المناعي، ليستجيب بالقضاء عليها والعمل على منعها من الظهور مرة أخرى.وقال العالم ليفيو مالوتشي، قائد الدراسة لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «يدمر البروتين الخلايا المسرطنة من دون آثار جانبية في الأخرى، بعكس العلاج الكيميائي».وأضاف: «خلال تجاربنا، كان البروتين فعالاً ضد أحد أخطر أنواع الخلايا السرطانية في القولون».

ويأمل العلماء أن يؤدي الاكتشاف إلى ابتكار علاجات طبيعية بديلة عن الكيميائي، تعمل على تحفيز الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية.