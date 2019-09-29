بدور القاسمي تؤكد أهمية المؤتمر الإقليمي للناشرين في عمّان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

تنطلق غداً الاثنين في الأردن فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد الدولي للناشرين برعاية الملكة رانيا العبد الله، وذلك تحت شعار «اقرأ، تمكن، تطور- دور القراءة في مستقبل العالم العربي».

وقال هيوجو سيترز رئيس الاتحاد الدولي للناشرين خلال مؤتمر صحفي أمس في عمّان: تهدف هذه الدورة التي تقام لأول مرة في دولة عربية، إلى مناقشة التحولات الرقمية والتحديات التي تواجه قطاع بيع وتوزيع الكتب ودور قطاع النشر في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتمكين اللاجئين وإتاحة الكتب في المناطق التي تعاني الصراعات ودور التكنولوجيا في معالجة محو الأمية وتنمية ثقافة القراءة إلى جانب إعداد جيل مبدع من الناشرين والمثقفين وإيصال المحتوى العربي إلى العالمية وطرح حرية النشر والإعلام الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين.

وأشار سيترز إلى مشاركة أسماء بارزة على الصعيدين العربي والأجنبي في جلسات المؤتمر، وذلك للبناء على ما جاء في الدورتين الماضيتين في نيجيريا وكينيا نحو مؤتمرين آخرين العام المقبل في المغرب والبرازيل.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائبة رئيس الاتحاد أهمية المؤتمر الذي يعقد في عمّان على مدى يومين نحو تطبيق مفاهيم الحوارات الإقليمية في قطاع النشر وطرح الرؤى المناسبة للتحديات المختلفة من منطقة لأخرى.

ورأت أن منطقة الشرق الأوسط لديها فرصة كبيرة للنهوض في هذا النطاق والدخول إلى بوابة المستقبل عبر الإنتاج المعرفي. وقالت: إن قطاع النشر هو العمود الفقري للنقد وهذا المؤتمر يكتسب دوراً مؤثراً.

وأشاد فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بدور الشيخة بدور القاسمي في الاتحاد الدولي وانعكاس ذلك إيجابياً على قضايا ثقافية في المنطقة وتحقيق التقارب بين المؤسسات الدولية والموضوعات الفكرية العربية.

وأكد البس تطلع الاتحاد الأردني للخروج بنتائج مجدية لاسيما أن المؤتمر يعقد ضمن برنامج معرض عمّان الدولي للكتاب المستمر حالياً في دورته ال 19 بمشاركة 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية.