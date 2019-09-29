الاحتلال يبطش بتظاهرة سلمية في الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتدى الاحتلال «الإسرائيلي» على عشرات النشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين تظاهروا سلمياً، مطالبين بسيادة فلسطينية على شمالي البحر الميت في الضفة الغربية. ووصل النشطاء في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى موقع فندق ومطعم قديم بالقرب من المستوطنة «الإسرائيلية» (كاليا) في غور الأردن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال؛ حيث قدرت أعداد المتظاهرين سلمياً بأكثر من 100 ناشط فلسطيني وأجنبي.

وقال أحد النشطاء في كلمة خلال التظاهرة «نحن نتظاهر رفضاً لسياسة الضم التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدين بذلك أن السيادة هنا فلسطينية ويجب أن تكون وتبقى على هذه الأرض الفلسطينية، وسنناضل حتى تحقيق العدالة لشعبنا والأجيال التي سوف تأتي». وأضاف: «لعقود من الزمن والمشروع الاستيطاني الذي ينتهك القوانين الدولية بشكل صارخ يستغل مواردنا الطبيعية ويحرمنا من حقنا من الانتفاع من المصادر الطبيعية في أرضنا من خلال مصادرة المياه».

وكان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو أعلن مطلع الشهر الجاري عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات «الإسرائيلية» المقامة على أراضي الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في الانتخابات التي جرت أواسط الشهر الجاري.

وقال أحد النشطاء الفلسطينيين في المظاهرة «قمنا نحن أبناء وبنات الشعب الفلسطيني بالتظاهر هنا من الأغوار، مطالبين بسيادتنا على أرضنا التي يصادرها الاحتلال». وأضاف: «بمشاركة عشرات المتضامنين الأجانب قمنا كنشطاء فلسطينيين بالتظاهر هنا للتعبير عن رفضنا لما يقوم به الاحتلال من تجريدنا من أرضنا ومواردنا الطبيعية بما فيها المياه». وتابع الناشط الفلسطيني: «إن الهدف من هذه التظاهرة هو المطالبة بحقنا بالوصول إلى مصادرنا الطبيعية وعلى رأسها المياه». وكانت قوة من جيش الاحتلال حاصرت المبنى المهجور الذي تحصن فيه النشطاء، وأخلتهم بالقوة من المبنى. وتخلل عملية الإخلاء اعتقال أحد النشطاء الفلسطينيين ولكن تم الإفراج عنه لاحقاً.

وشنت قوات الاحتلال، عملية دهم واعتقال في بلدات دورا ودير سامت وإذنا وصوريف بمدينة الخليل واعتقلت خلال ذلك ثمانية من قيادات حركة «حماس»، في حين شيع الفلسطينيون في رفح جنوب قطاع غزة، جثمان شاب فلسطيني قضى برصاص الاحتلال شرق المدينة يوم أمس الأول الجمعة. وشارك المئات في تشييع جثمان الشهيد ساهر عثمان (20 عاماً) من سكان الحي السعودي غرب المدينة مرددين شعارات منددة باستهداف المدنيين خلال مسيرات العودة. وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد إلى مسجد طيبة بالحي السعودي قبل نقله إلى مقبرة المدينة.

وكشف جادي أيزنكوت رئيس أركان جيش الحرب «الإسرائيلي» السابق، النقاب عن أن الجيش كان قريباً جداً من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين. أقوال إيزنكوت جاءت في مقابلة معه نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مضيفاً «ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر». (وكالات)