شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خلدون والشابي وعمران خان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبد اللطيف الزبيدي

أين ومتى التقى عمران خان ابن خلدون والشابي؟ هل يعقل أن يكون هذا اللقاء قد جمعهم ووسائط الإعلام نائمة؟ الأغرب أن يحدث ذلك في نيويورك، في أيام انعقاد مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الأمم المحكوم عليها بالتشتت. لكن، كل شيء ممكن في بلاد العجائب.

عمران خان لم ينس التحلي بالحكمة الشرقية على طريقة: «اعمل الخير وألقه في البئر». لكنه في رميه استخدم التقنيات التي هو بها خبير في لعبة الكريكيت، أكرم به من بطل. قال القلم: لهذا انتخبه الباكستانيون، الذين تفاءلوا بأن يمارس فنونه الكريكيتية في تسجيل الأهداف التنموية، وصد هجمات التخلف والفساد. غاية المقصود أن رئيس الوزراء الباكستاني انطلقت سيارته في شوارع نيويورك، فأحس بأنها تنط جراء الحفر، ففرك عينيه، حتى يدرك أنه لم تدركه سِنة من النوم فرأى في الغفوة أنه في بعض شوارع كراتشي، فأيقن أنه في علم لا حلم، وأن التنمية في درّة تاج المال العالمي تشبه جبنة «الجرويير» الفرنسية، التي يقول عنها الفرنسيون: «كلما زادت الجبنة، كثرت الثقوب، وكلما كثرت الثقوب، قلت الجبنة».

على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أجرت إحدى القنوات الفضائية الأمريكية حواراً مع عمران خان، فآثر أن يصدع بما يصرع، قال: «الولايات المتحدة، أنفقت مئات المليارات في حرب أفغانستان، التي لا طائل من ورائها، وكان أولى أن تطور بها بنيتها التحتية»، وأردف: «بينما الصين تشيد أرقى بنية تحتية في العالم».

المفاجأة هي أن أهل الفكر والأدب من كل العصور كانوا يراقبون أعمال الجمعية العامة. همس الشابي في أذن عمران معرّضا بالإمبراطورية: «ومن يهدر المال في كابُلٍ...يعش أبد الدهر بين الحفرْ». حديث رئيس الوزراء إشارة واضحة إلى ما قاله جيمي كارتر للرئيس ترامب قبل بضعة أشهر: «لقد أهدرت أمريكا ثلاثة تريليونات في حروب عبثية، بينما الصين بنت بمثلها أفضل بنية تحتية، من بينها أوسع شبكة قطارات سريعة». قيل: في تلك اللحظات طلب عمران خان من الحاضرين إفساح الطريق لابن خلدون، ليحدثه عن سوء استخدام المال العام كسوس ينخر دعائم الدول، فقال عبدالرحمن: «يا عمران خان، إذا خان العمران دولة، أهدرت ثرواتها فساد الفساد».

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: المنظمة الأممية تحتاج إلى تنظيم.

[email protected]