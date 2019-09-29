12 عرضاً بالدورة الثانية للمهرجان الوطني لهواة المسرح في آسفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آسفي «المغرب»: ”الخليج 365”

شهدت رحاب مدينة الفنون بآسفي مساء أمس الأول، افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني لهواة المسرح الذي تنظمه وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية والهيئة العربية للمسرح بتعاون مع جماعة آسفي، ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

وقد مثل وزير الثقافة والاتصال في هذا الحفل محمد بنيعقوب، مدير الفنون بالوزارة، إلى جانب إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ورئيس جماعة آسفي والمدير الجهوي للثقافة بجهة مراكش آسفي ومدير إدارة المهرجانات بالهيئة الحسن النفالي، وثلة من المبدعين المغاربة والفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، وجمهور مدينة آسفي العريقة.

وألقى محمد بنيعقوب، كلمة وزير الثقافة والاتصال المغربي، وأشار فيها إلى حرص الوزارة على رعاية الشأن الثقافي والارتقاء به على الصعيد الجهوي ومده بأسباب التحفيز والدعم.

وأكد التزام الوزارة بالحفاظ على المكتسبات وصيانتها وضرورة تقوية صرح المسرح المغربي بأشكاله المختلفة.

واعتبر بنيعقوب، أن المهرجان إضافة إلى كونه فضاء للمنافسة الشريفة، فهو فضاء للاعتراف من خلال تكريمه للمبدع سالم اكويندي ومن خلال كل المسرح المغربي والذاكرة الوطنية.

وفي الختام شكر كل الداعمين، ونوه بالشراكة المتميزة التي تجمع الوزارة بالهيئة العربية للمسرح، معتبراً إياها صاحبة فضل بدعمها لهذه التظاهرة وجعلها لحظة استمتاع فكري ووجداني.

بدوره عبر إسماعيل عبدالله، عن سعادته بانطلاق الدورة الثانية للمهرجان الوطني لهواة المسرح بآسفي وسط هذه الكوكبة من المبدعين المغاربة، وبهذه المدينة التاريخية العريقة، وأشاد بالأدوار التي قام بها هواة المسرح المغربية على المستوى الوطني وعلى مستوى مدينة آسفي، مذكراً بالعديد من الأسماء التي صنعت مجد الحركة المسرحية والهوية المغربية في الستينات والسبعينات.

وعدد عبدالله في كلمته مناقب مدينة آسفي الآتية من عبق الحضارة وظل التاريخ المغربي الحافل بالأمجاد والبطولات، فهي المنارة التي تضيء الساحل الأطلسي، وتفتح عيون وفكر مواطنيها على العلم والمعرفة.

وتحدث عبدالله، موجهاً كلامه للمواهب الشابة على الخصوص، موضحاً أن المسرح عشق وشغف، ولا بد أن يبقى كذلك، وأن لا يتحول إلى نزوة عابرة أو مصلحة خاصة حتى لا يفقد روحه وهويته وكينونته، ودعاهم إلى اغتنام هذه السانحة التي ولدت من التعاون المثمر بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة والاتصال؛ ليعيدوا للمسرح بهاءه، وليكونوا ركيزة قوية تستند إليها الحركة المسرحية الاحترافية، وليكون مسرحهم داعماً ومعززاً لبناء جبهة تصد الغلو والتطرف وتعلي الجمال والحق.

وختم كلمته بالتنويه بجهود وزارة الثقافة والاتصال وشركائها المحليين لترسيخ هذا المهرجان ليعيش المسرح ويعيش مبدعوه، يصنعون الجمال ويبنون الحياة لأن المسرح حياة. مصداقاً لقول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمسرح سنة 2007 «نحن كبشر زائلون، ويبقى المسرح ما بقيت الحياة».

ومن جانبه ركز عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة آسفي على العلاقة بين المسرح ومدينة آسفي موضحاً أن آسفي حاضرة الأطلسي كما قال ابن خلدون وعاشت حضارات عدة والمسرح لا يمكن أن يكون إلا جزءاً من الحضارة. ونوه عالياً بمبادرة تكريم المبدع سالم اكويندي الذي قدم الكثير للمسرح المغربي.

وبعد ذلك جاءت محطة التكريم التي كانت لحظة بهية تميزت بالشهادة القيمة للدكتور إبراهيم الهنائي في حق المكرم سالم اكويندي، وتقديم الهدايا من قبل ممثل الوزارة والأمين العام للهيئة ورئيس جماعة آسفي، واختتم الحفل بمقطوعات موسيقية لفرقة المعهد الموسيقي بآسفي التابع لوزارة الثقافة والاتصال.

يذكر أن المهرجان، سيشهد خلال فترة انعقاده تقديم 12 عرضاً مسرحياً لفرق ذي هواية، وذلك بعد تنظيم مسابقة بمختلف جهات المملكة بإشراف من المديريات الجهوية التابعة لوزارة الثقافة والاتصال، كما تشكلت للمهرجان لجنة تحكيم تتألف من: عبد الحق الزروالي رئيساً، جميلة الهوني وصفية المعنوي وياسين أحجام وأمين ناسور أعضاء.

ويتضمن برنامج هذه الدورة فعاليات فنية وثقافية متنوعة منها ندوات تأطيرية بمساهمة مجموعة من المختصين وورشات فنية في الإخراج والسينوغرافيا وندوة فكرية حول موضوع «الإرث المسرحي بين الهوية والتحديث»، إضافة إلى تقديم وتوقيع أربعة إصدارات مسرحية جديدة «كدت أراه وأمجاد رماد» نصين مسرحيين لعبد الحق الزروالي من منشورات الهيئة العربية للمسرح، ومعجم المسرحيات المغربية لفهد الكغاط، وتشوبا تشوب نص مسرحي لمحسن زروال، وضيف الغفلة نص مسرحي لحسن هموش.