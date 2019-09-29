حلم زايد ووعد محمد بن راشد بالفضاء يحققهما هزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: جيهان شعيب

لا تعرف للمستحيل أرضاً، ولا تفسح للخوف مجالاً، ولا تتراجع لحظة عن اعتلاء القمة، فهي الساعية دوماً وأبداً لإحراز رقم (1)، هي إمارات الغد، محطمة الأرقام القياسية، ومحققة الصدارة، التي عانقت الفضاء، بابنها هزاع المنصوري على متن مركبة الفضاء «سويوز إم إس»، ووضعت قدمها باقتدار في نادي الكبار، ساردة للعالم أجمع قصة دولة تفوقت على نفسها، دولة لم ترَ السحاب بعيداً، ولم تقلقها فكرة اختراق السماء، ولم تفكر سوى في ترجمة ما توقعه مؤسسها، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لها بذلك قبيل 50 عاماً مضت، حينما استقبل فريق رواد فضاء من وكالة ناسا الأمريكية عام 1967، وقال لهم «إنكم بعملكم هذا قد مهدتم الطريق لغيركم من العلماء والرواد، للوصول ومعرفة ما لم تتمكنوا من معرفته»، وكأنه كان يمهد لإنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، لتأتي كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ عام مبشرة بقرب تحقيق حلم الوصول للفضاء، الذي تحقق وشهده العالم أجمع «رؤية الإمارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ، وإنجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الاصطناعية بالكامل وطنياً، فابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء»، و«إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، يعد خطوة تاريخية تؤذن ببداية مرحلة جديدة»، و«رؤية الإمارات للفضاء بدأت تكتمل.. وسنهدي إنجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائماً من السماء»، و«رؤيتنا التي بدأناها منذ 12 عاماً لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها»، «الاتفاق خطوة جديدة تقطعها الإمارات في طريقها نحو تحقيق الأهداف الكبيرة».

المركز الأول

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وأرض زايد الشموخ، منذ قامت تثبت قدرتها، وتؤكد كفاءتها، متسلحة بإيمانها الراسخ بإمكانيات أبنائها، وبتوجيهات قيادتها، ولا يهز ثقتها بنفسها شيئاً، حيث لم ترَ يوماً أنها أقل تقدماً من دول العالم أجمع، ولم ترضَ أبداً سوى بالمركز الأول.

ألف هزاع

وبوصول الإمارات للفضاء، لا شك أنها وضعت قدمها بثقة واقتدار في نادي الدول الكبرى، كاسرة «تابوت» ادّعاء بعضهم بأنه من الصعوبة عليها تحقيق ذلك، أو أن مجرد التفكير في الوصول للفضاء لا يكون إلاّ لمن يملك مما يؤهله لذلك من تاريخ طويل، لكنها بلد زايد التقدم، والعلم، والتطور، الذي - طيب الله ثراه- استشرف المستقبل منذ 50 عاماً، وقبل أن تبزغ لأرضه بازغة، لكنه كان مؤمناً بقدرة، وعلم، وفكر، وطموح أبنائه، وها هي الإمارات اليوم تسجل تاريخاً جديداً يكرس مبدأها في أنه لاوجود في قاموسها للفظة «المستحيل واللا ممكن» المدونة في خانة الكثير من البلدان، التي لم تحقق على الأرض ما يقارن بحال، بما حققته إمارات زايد أرضاً وسماء، حيث إن حلمها في غدها المقبل أن يكون من أبنائها ألف هزاع المنصوري، وهذا ماردّدته خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي أعربت عن سعادة مواطني الدولة كافة بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولتهم، وشهده العالم أجمع، والذي يثبت أنه بداية لها لحجز مقعد ثابت مع الدول الكبرى.

ويوافقها د. طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ومعه عبيد عوض الطنيجي «رجل اعمال» في أن حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» كانت وراء استشرافه منذ عام 1967 مستقبل أبنائه في الوصول إلى الفضاء، بما أدى لاحقاً لتأهيل أبناء الدولة لذلك، وكان الحلم الذي تحول إلى حقيقة لامعة، بفضل أيضاً توجيهات الحكومة الرشيدة وتأهيلها أبناء الدولة، وتهيئتهم للوصول إلى أعلى المراكز والمراتب المتميزة على مستوى العالم، وخاصة دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تعود خولة الملا للتأكيد بأن ما حققته الدولة هو حلم عربي تحقق في دولة فتية تكاد تكون أصغر الدول تاريخاً في عرف الدول الكبرى، وتنضم إليها في الرأي نعيمة الزعابي، في أن صعود الإمارات للفضاء يحتم على أبناء الدولة المزيد من الجد، والاجتهاد، والابتكار والإبداع، والاطّلاع المتواصل، لامتلاك المعرفة، التي تسهم في تحقيق الإنجازات.