«شخبوط الطبية» تستقبل المرضى 3 نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، استكملت استعداداتها لاستقبال المرضى، اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة أولى للافتتاح التدريجي للمرفق الطبي الجديد في أبوظبي.

سيتم نقل الكادر الطبي والمرضى من مستشفى المفرق إلى المستشفى الجديد تدريجياً مع مراحل الافتتاح.

وتبلغ مساحة المدينة التي فاقت تكلفتها ال 4 مليارات درهم، 300 ألف متر مربع، وتضم 4 أبراج، الأول خصص لصحة الأم والطفل، والبرج الثاني للعيادات الخارجية، والثالث للرعاية الطبية الحرجة والجراحية، والرابع خصص للطوارئ والعناية المركزة وقسم الحوادث، وبذلك ستكون واحدة من أكبر المستشفيات في الدولة وواجهة للسياحة العلاجية على مستوى الدولة والمنطقة، فيما ستنفرد بتوفير مراكز التميز التي تشمل تخصصات الأوعية الدموية، والحروق، والصدمات، وأمراض الصدر والرئتين، وجراحة العظام والجراحة الترميمية، فضلاً عن وحدة طب الأطفال حديثي الولادة المتخصصة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى لافتتاح المدينة، من 1 إلى 3 نوفمبر/‏ تشرين الثاني استقبال المرضى في أقسام أمراض القلب العامة للبالغين، وأمراض الأعصاب للبالغين، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، والجهاز الهضمي والكبد، وطب العيون وفي المرحلة الأولى للافتتاح، وفي 17 نوفمبر/‏ تشرين الثاني سيتم افتتاح المرحلة الثانية فيما سيتم في 15 ديسمبر/‏ كانون الأول من العام الجاري، افتتاح المرحلة الثالثة والرابعة وفي 9 يناير/‏ كانون الثاني 2020، سيتم افتتاح المرحلة الخامسة والسادسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة «صحة» مع ممثلي وسائل الإعلام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأكد سعيد جابر الكويتي رئيس اللجنة التشغيلية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن شركة «صحة» أدخلت الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، حيث ترتكز استراتيجية شركة «صحة» على توفير خدمات متكاملة عالية الجودة محورها المريض، وتضع سلامة المرضى ورعايتهم في مقدمة أولوياتها.