«اللجنة الوطنية» تؤكد استكمال الاستعدادات للانتخابات

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات استكمال الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما تجري عملية التصويت المبكر خلال الفترة من الأول إلى ال 3 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل في 9 مراكز انتخابية رئيسية محددة على مستوى الدولة.

ويبدأ التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في ال 5 من أكتوبر 2019 ب 39 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

وأوضحت اللجنة أن المراكز الانتخابية ال 9 المعتمدة لأيام التصويت المبكر تستقبل أعضاء الهيئات الانتخابية خلال الفترة المحددة ب 3 أيام من الساعة ال 9 صباحاً إلى الساعة ال 6 مساء، ويمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه، سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى مصطحباً معه بطاقة الهوية.

وأكدت اللجنة استكمال الاستعدادات لاستقبال الناخبين في انتخابات «الوطني»، وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز ال 9 المخصصة لعملية التصويت المبكر، والواقعة في كل من: إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة العين في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي، ومنطقة الظفرة في صالة أفراح مدينة زايد، وإمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة الملتقى، وإمارة الشارقة في نادي الشارقة للشطرنج، وإمارة عجمان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وإمارة أم القيوين في قاعة الاتحاد، وإمارة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو، وإمارة الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض.

وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق إدارة الانتخابات والأنظمة الذكية في استكمال الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمراكز الانتخابية.

وقال: «نقف اليوم على مرحلة جديدة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني، والتي ستتوج بمشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة في هذا الواجب الوطني، والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي».

وأضاف: «إن العمل المتواصل والمستمر من فرق العمل يهدف إلى ضمان الجاهزية التامة لجميع المراكز الانتخابية في جميع مناطق الدولة، والتي تم إنشاؤها وفق خطة مدروسة لتمكين جميع الناخبين من الوصول إليها، مع تأكيد قدرتها على استقبال جميع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية».