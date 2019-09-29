شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أفضل ممارسات وتوقعات التنقل ذاتي القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، الاجتماع الثالث للمجلس في قاعة دبي بالمبنى الرئيسي للهيئة، بحضور أعضاء المجلس من المديرين التنفيذين والخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

ناقش الاجتماع، تطورات مستقبل البنية التحتية للنقل والإجراءات التي يجب أن تتخذها المدن استعداداً لمتطلبات مستقبل النقل، إلى جانب مناقشة ممارسات بعض المدن وتوقعاتها عن التنقل ذاتي القيادة مثل مدينة أوسلو، كما تمت مراجعة قائمة المبادرات والمشاريع التي تم طرحها في الاجتماع الأول، والتي تمثلت في المركبات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية فيما يخص مستقبل النقل، ونماذج العمل الجديدة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ووسائل النقل المستدامة، والتوجهات العالمية لمستقبل النقل، والمشاريع والمبادرات التي تعتزم دبي تنفيذها في هذا الجانب، إلى جانب استعراض الفرص والتحديات المستقبلية للنقل، وأولويات الفرص المتاحة التي تسهم في بناء مستقبل النقل في الإمارة، كما تمت مناقشة التحضيرات المتعلقة بالاجتماع النهائي للمجلس للعام الجاري 2019.

وأشاد مطر الطاير، بالأفكار والمبادرات التي قدمها أعضاء مجلس دبي لمستقبل النقل، التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، مؤكداً أن الابتكار واستشراف المستقبل أصبحا مطلبين عالميين تتبناهما الدول ذات الاقتصادات القوية والنشطة، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والعنصر الأساسي في بناء اقتصاد مستدام يستند إلى بيئة متكاملة من التكنولوجيا والمعرفة.