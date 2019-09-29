وبحسب "واس" أكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعبر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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