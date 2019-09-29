وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشر على موقعها، موقف المملكة الثابت والراسخ الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.
كما ثمنت الوزارة الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: نثمن جهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.