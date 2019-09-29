شكرا لقرائتكم خبر عن احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 166 شخص بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط حرس السواحل وعناصر الأمن الوطني فى الجزائر، محاولات هجرة غير شرعية لـ 116 شخصا كانوا على متن قوارب بدائية الصنع بكل من محافظات وهران ومستغانم والشلف فى غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أنه تم أيضا توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من مدينتي تلمسان والطارف الحدوديتين مع المغرب وتونس على التوالى.
كما تدخل عناصر حرس السواحل بمدينة شرشال غربي العاصمة الجزائرية، خلال عملية بحث وإنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على بُعد 37 ميل بحري شمال مدينة تنس المجاورة، حيث تم إجلاء 5 أشخاص وانتشال جثة.
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