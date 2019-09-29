شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة 2015.. الديوان الملكى السعودى أعلن وفاة الأمير نواف بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم عام 2015، أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود، وقال الديوان الملكى فى بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين".
والأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود ، هو المستشار الخاص للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وهو الابن الثانى والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.
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