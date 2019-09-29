لجنة شعبية: 85% من سكان غزة تحت خط الفقر بسبب الحصار

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

"اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة":

- "معدل دخل الفرد اليومي في غزة 2 دولار كحد أقصى و65% معدل البطالة بين الشباب"

- "أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل في غزة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية"

- "%100 من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق شركات أو مصانع"

- "القطاع يعاني نقصا شديدا في السيولة وتتناقص القوة الشرائية يوما بعد يوم"

- طالبت "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية والضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع"

- دعت إلى دعم دولي وعربي وإسلامي للقطاع في جميع المجالات لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل"

قالت لجنة شعبية فلسطينية، السبت ، إن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي .

جاء ذلك في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأضاف الخضري: "معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب".

وتابع:" أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية بسبب الحصار ".

Advertisements

وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات.

ولفت إلى وجود نقص شديد في السيولة، فيما القوة الشرائية تتناقص يوما بعد يوم، وحالة من الجمود الاقتصادي علي كل الصعد والمستويات.

وقال " من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل واقع كارثي، ولا يريد أي يتجه لأي حلول".

وطالب الخضري، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.

ودعا إلى دعم دولي وعربي وإسلامي في جميع المجالات وخاصة الانسانية منها، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.