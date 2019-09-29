تعرض مستشار الأمن القومي العراقي السابق لحادث دهس في #لندن

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي لحادث دهس في العاصمة البريطانية لندن، وأكد في بيان تماثله للشفاء، وأن السلطات البريطانية لا تزال تبحث عن أسباب الحادث والجناة.

وقال الربيعي (71 عاما)، إن “الحادث أسفر عن إصابتي بكسور متعددة في ثمانية أضلاع في الجانب الأيمن من الصدر مع كسور متعددة في لوح الكتف الأيمن”.

وأضاف، أن “الطاقم الطبي تمكن من تنظيف النصف الأيمن من الصدر من الدم وعادت الرئة اليمنى إلى العمل بنسبة 95 بالمئة، عقب انكماشها إلى الصفر”، مشيرا إلى أن “المشكلة الكبرى التي يركز عليها الأطباء هي السيطرة على الآلام المبرحة التي تنتابني من وقت لآخر”.