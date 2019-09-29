لجنة #الانضباط تصدر ثمان عقوبات على أندية وإداريين ولاعبين.. وشملت #الهلال و #الشباب و الحلافي و البليهي و بيتروس و بامعوضة و باخشوين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ثمان عقوبات انضباطية بحق إداريين ولاعبين، وشملت العقوبات المشرف العام على نادي النصر عبدالرحمن الحلافي لنزوله مضمار الجري بين شوطي مباراة فريقه أمام الشباب حيث تم تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

كما شملت العقوبات مدافع الهلال علي البليهي بسبب تواجده في غرفة تبديل الملابس بالرغم من عدم وجود اسمه في كشف المباراة الرسمي، حيث تم تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، كما تم تغريم لاعب النصر بيتروس لغيابه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب، قررت تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

كما شملت العقوبات ناديا الهلال والشباب لتأخرهما في الدخول إلى أرض الملعب في مباراتين منفصلتين أمام الرائد للأول والنصر للفريق الثاني، وتقرر تغريم كلاً من الناديين على حدا مبلغ 10 آلاف ريال.

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وشملت العقوبات المشروف العام على كرة القدم في النادي الأهلي أحمد بامعوضة لدخوله المضمار وتقرر تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، بالإضافة لتغريم المشرف العام على كرة القدم في نادي الاتفاق عمر باخشوين مبلغ 20 ألف ريال لدخوله غرفة تبديل الملابس في مباراة فريقه أمام الأهلي .