دراسة جديدة تحمل نبأ محبطا لعشاق الشوكولاتة الداكنة

توصل باحثون إلى نتائج مخيبة للآمال لعشاق الشوكولاتة، حيث أن تناول الداكنة منها لن يؤدي إلى تحسين البصر، على عكس ما توصل إليه بحث سابق.

ووجد البحث السابق أن عناصر معينة في البصر تحسنت خلال بضع ساعات من استهلاك الشوكولاتة، لكن الدراسة الحديثة، لم تظهر أي تغييرات في الرؤية أو تدفق الدم إلى العينين، بعد تناول بعض الغرامات من الشوكولاتة الداكنة.

وشملت كلتا الدراستين مجموعات صغيرة من المتطوعين، ويقول الدكتور جيكوب شيدليتس من جامعة لودفيغ ماكسيمليانز في ميونخ، والذي قاد فريق البحث، إنه في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة النطاق “فإن هناك حاجة لمزيد من البحث”.

مضيفا: “نظرا لأن هذه الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد، فهناك حاجة لمزيد من الدراسات على نطاق أكبر لإثبات أو نفي الفوائد في الأمد البعيد بصورة مؤكدة”.

ويعود سبب الاعتقاد بأن الشوكولاتة الداكنة قد تحسن الرؤية، إلى أنها غنية بمركبات الفلافونيد، وهي من مضادات الأكسدة، وتقول الدراسة السابقة إن تناول المواد الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلل احتمالات التعرض لمشكلات البصر المتعلقة بالسن، والمعروفة بضمور العضلات. كما أن مركبات الفلافونيد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تساهم أيضا في توسيع الشرايين على ما يبدو.

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ولإثبات ذلك أجرى الدكتور شيدليتس وزملاؤه، دراسة شملت 22 متطوعا من الأصحاء، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و62 عاما، ولا يعانون من أي مشكلات في البصر.